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Главную достопримечательность Парижа закрыли из-за экстремала: опубликовано видео

понедельник, 20 мая 2019, 19:51
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В Париже закрыли для посещение Эйфелеву башню из-за того, то на середину конструкции взобрался мужчина.

Об этом сообщает местное издание France 24.

Так, 20 мая на главную достопримечательность Парижа высотой более 300 метров залез смельчак-экстремал. Так как мужчина полез на верх по внешней части сооружения, башню закрыли. В это же время с нее эвакуировали всех туристов. Отмечают, что эвакуация людей - стандартная процедура - их вывели из башни и с площадки возле нее.

На место прибыли спасатели и полиция, которая вела переговоры с экстремалом, чтобы заставить его спуститься. Эйфелеву башню закрыли еще в 10 часов утра по местному времени. По состоянию на сейчас, мужчину пока снять с нее не удалось.

Как пишет издание, пока неизвестно, почему человек решил карабкаться вверх металлическими балками. Чиновники просят пока воздержаться от посещения достопримечательности.

Как сообщал "Апостроф", французское правительство приняло решение обнести Эйфелеву башню в Париже пуленепробиваемой стеной.

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