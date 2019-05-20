Осторожно, ДТП: названа самая опасная трасса Украины

В Украине назвали трассу, которая оказалась лидером по количеству ДТП за прошлый год.

Эту информацию предоставил департамент патрульной полиции Национальной полиции Украины, передает УНН.

Так, этой трассой оказалась дорога, соединяющая Киев и Одессу, на участке которой между селами Чабаны и Вита-Почтовая в течение года произошла 71 авария.

Помимо этого, в лидерах также оказались следующие трассы. А именно: М-06 Киев-Чоп от с. Зубра в с. Солонка (70 ДТП), М-07 Киев-Ковель-Ягодин от г. Буча в с. Ворзель (64 ДТП), М-03 Киев-Харьков-Довжанский от с. Гора в г. Борисполь (63 ДТП) и М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи от г. Бровары в с. Калиновка (51 ДТП).

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как выглядят самые худшие дороги в Украине.