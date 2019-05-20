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Суд назвал дату рассмотрения апелляции на приговор Януковичу

понедельник, 20 мая 2019, 15:23
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Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу 13 июня.

Заседание начнется в 10:00.

Как говорится в расписании рассмотрения дел на сайте суда, апелляцию рассмотрит коллегия судей в составе Юрия Трясуна, Сергея Новова, Ивана Мосендза, Александра Журавля и Оксаны Павленко.

Как известно, 24 января Янукович был осужден на 13 лет лишения свободы.

Напомним, что в мае сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович побывал в оккупированном боевиками Донецке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине начали активно обсуждать возвращение в страну бывшего юриста экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова.

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