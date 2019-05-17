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Визит в Донецк сына Януковича: зачем и с кем встречался Саша "Стоматолог"

пятница, 17 мая 2019, 12:25
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Сын беглого президента Украины Виктора Януковича Александр Янукович действительно побывал в оккупированном боевиками Донецке.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "Это ДНР, детка!".

Источник отмечает, что во время визита в Донецк сын экс-президента Украины не встречался с главарем боевиком ДНР Денисом Пушилиным, так как "Януковичи не считают Пушилина серьезной фигурой".

Сын Януковича (прозвище "Стоматолог") посетил самопровозглашенную "республику" для решения хозяйственных вопросов, связанных с бизнес-интересами семьи Януковичей.

По данным источников канала, здесь он точно встречался с "премьером" Александром Ананченко и "вице-премьером" Владимиром Пашковым.

"Последний выглядел обеспокоенным после встречи с сыном бывшего президента. Не исключен вариант, при котором Януковичи перехватят у Сергея Курченко контроль над экономическими потоками ДНР/ЛНР", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Януковича хотят вывезти из России.

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