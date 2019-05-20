Уникальный шанс: Украина собирается выйти на новый перспективный рынок вооружений

В ГК "Укроборонпром" планируют наладить сотрудничество со странами Южной Америки, что выведет рынок военного вооружения Украины на новый уровень.

Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Так, расширение экспорта вооружения Украины в страны Южной Америки планируется на фоне американских санкций против России за ее вмешательство в военный конфликт в Венесуэле.

"Украина имеет уникальный шанс закрепиться на рынке вооружений и военных технологий Южной Америки. Введение санкций США против РФ за вмешательство в конфликт в Венесуэле заставляет страны региона искать альтернативу российским производителям", - говорится в сообщении.

Кроме того, в "Укроборонпроме" хотят поставлять в Южную Америку технику, вооружение и авиационные технологии. Также Украина планирует принять участие в модернизации самолетов Ан-32, состоящих на вооружении Перу, вертолетов "Ми" и артиллерийских систем.

Как сообщал "Апостроф", экспорт российского оружия снизился в 2014-2018 годах на 17% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.