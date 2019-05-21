Новое оружие Нацполиции показали в действии: опубликовано видео

В Министерстве внутренних дел показали, как работают новые пистолеты-пулеметы МР-5, который получила на вооружение Национальная полиция Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В ведомстве подчеркнули, что с конца прошлого года их имеет на вооружении Мобильный Подразделение ДОЗОР. А с мая 2019 года они уже поступили на вооружение Национальной полиции Украины.

Напомним, до этого полицейские несли службу с боевым автоматом модели Калашникова, но задачи полицейских отличаются от задач подразделений Вооруженных Сил (автомат Калашникова - это оружие для солдат в армии), которые обороняют государство и противодействуют вооруженному сопротивлению.

Как сообщает "Апостроф", в Киеве сотрудниками СБУ был задержан гражданин РФ, который приехал с гранатами и "коктейлями Молотова" и передвигался по городу в форме Нацполиции.