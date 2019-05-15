RU   UA   EN  

четверг, 16 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 мая

15:22
Викинг в "платье": сети повеселило праздничное фото скандального нардепа
15:21
Экологический налог не тратится на нужды экологии и должен быть пересмотрен – Семерак
14:57
Как приятно надеть вышиванку: судья "МастерШеф" умилил украинцев видеопоздравлением
14:55
"Шахтер" показал эмоции футболистов после победы в Кубке Украины: опубликовано видео
14:50
Претендовали две женщины: источник рассказал о сроках назначения нового посла США в Киеве
14:35
США подготовили новый удар по России
14:25
Появились фото и видео элитной квартиры жены Зеленского в Крыму
14:23
Поход в Раду, солнце и вышиванки: эксклюзивные фото выступления Вакарчука в Киеве
14:21
У одного из лучших футболистов мира угнали дорогущий автомобиль
14:14
В центре Киева произошли стычки евробляхеров с полицией: опубликованы видео
14:04
Интимный момент: Каменских рассказала о свадьбе с Потапом
14:01
У Зеленского пояснили, что не так с избранной Радой датой инаугурации
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Украинская полиция получила новый вид оружия: опубликованы фото

среда, 15 мая 2019, 15:25
переглянути новину українською

Украинские полицейские, которых привлекают к мерам по обеспечению публичной безопасности и правопорядка, получат пистолеты-пулеметы "МР-5".

Об этом 15 мая заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Во время презентации нового вооружения он подчеркнул, что вопрос перевооружения ведомства является одним из приоритетных.

"Сегодня Национальная полиция презентует практические шаги реформы ведомства. Мы представляем новую часть вооружения Нацполиции, на которую мы переходим", – отметил Сергей В. Князев.

До сих пор полицейские несли службу с боевым автоматом модели Калашникова, но задачи полицейских отличаются от задач подразделений Вооруженных Сил, которые обороняют государство и противодействуют вооруженному сопротивлению.

"Автомат Калашникова - это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер. Полицейский, который использует оружие как крайнюю меру, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а затем привлечь его к уголовной ответственности", - сказал глава Нацполиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Национальная полиция предлагает Верховной Раде значительно ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: