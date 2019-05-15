Украинская полиция получила новый вид оружия: опубликованы фото

Украинские полицейские, которых привлекают к мерам по обеспечению публичной безопасности и правопорядка, получат пистолеты-пулеметы "МР-5".

Об этом 15 мая заявил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Во время презентации нового вооружения он подчеркнул, что вопрос перевооружения ведомства является одним из приоритетных.

"Сегодня Национальная полиция презентует практические шаги реформы ведомства. Мы представляем новую часть вооружения Нацполиции, на которую мы переходим", – отметил Сергей В. Князев.

До сих пор полицейские несли службу с боевым автоматом модели Калашникова, но задачи полицейских отличаются от задач подразделений Вооруженных Сил, которые обороняют государство и противодействуют вооруженному сопротивлению.

"Автомат Калашникова - это оружие, которое нужно солдату в армии. Он предназначен для того, чтобы уничтожать преступника. Новый вид оружия имеет превентивный характер. Полицейский, который использует оружие как крайнюю меру, должен остановить правонарушителя, дать ему право на жизнь, а затем привлечь его к уголовной ответственности", - сказал глава Нацполиции.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Национальная полиция предлагает Верховной Раде значительно ужесточить уголовную ответственность за ложные минирования.