В сети показали всадников апокалипсиса на инаугурации Зеленского

В сети показали яркую карикатуру на четырех президентов Украины – Петра Порошенко, Виктора Ющенко, Леонида Кучму и Леонида Кравчука.

Соответствующая карикатура появилась на странице Город-волнорєз в Twitter.

На картинке каждый из президентов изображен с атрибутом, который символизирует его достижения на посту главы государства.

Так, Петр Порошенко изображен с крестом, который символизирует получение при нем томоса об автокефалии.

Виктор Ющенко – с пчелой. Таким образом автор решил намекнуть на увлечение бывшего президента пчеловодством.

Кучма держит в руках ракету с надписью "Южмаш". Как известно, "Южмаш" с 1986-го по 1992 г., до избрания премьер-министром возглавлял экс-президент Леонид Кучма.

Кравчук - с кравчучкой. Именно во времена его президентства этот инвентарь пошел в народ и получил свое название в честь Кравчука.

Как сообщал "Апостроф", ранее карикатурист ярко высмеял мечты Путина о выборах в Украине.