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Несезон-2019 в Крыму: появились фото "толп" туристов в Евпатории

среда, 22 мая 2019, 10:48
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Оккупационные власти Крыма во всю готовятся к сезону отпусков у туристов, однако сейчас лучшие курорты полуострова просто-напросто пустуют.

Как сообщает "Крым.Реалии", в прошлом году "власти" оккупированного Крыма сообщили, что на полуострове отдохнуло около миллиона туристов. По их ожиданиям, в этом году приезжих будет не меньше.

Для сравнения, в Евпатории в данный момент практически нет отдыхающих. Местные жители связывают такую тенденцию с погодными условиями.

При этом издание отмечает, что большинство пляжей города элементарно не оборудованы общественными туалетами. Именно на эту тему было больше всего нареканий от курортников в прошлом году. Городские "чиновники" лишь обещают исправить ситуацию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Крыму нынешней весной катастрофически не уродился мак, растет лишь отдельными кустами даже в местах, где он встречался традиционно.

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