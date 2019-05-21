В неволе не размножаются: Крым накрыла новая беда

В оккупированном Крыму нынешней весной катастрофически не уродился мак, растет лишь отдельными кустами даже в местах, где он встречался традиционно.

Об этом говорится в посте на Facebook пользователя Сандро Кириака, который опубликовала блогер RoksolanaToday&Крым25%‏.

"Там были роскошные поля с маками у дороги – сейчас нет. Даже село Красный мак на полянах и в полях меж гор. Есть мелкие вкрапления маков по обочинам трассы "Таврида", но не в "промышленных масштабах" предыдущих лет", - пишет пользователь.

Он предположил, что неурожай мака может быть связан с неправильным удобрением полей от сорняков.

"Или по-другому стали обрабатывать поля сельскохозяйственных угодий, и борьба с сорняками выразилась таким образом, или не уродился мак этой весной", - отметил он.

В комментариях посетители страницы вспомнили цветущую крымскую весну в начале 2000-ых. Тогда на полуострове в изобилии было маков и лаванды.

Как сообщал "Апостроф", 19 мая в оккупированном Крыму, в Феодосии, прошел сильный ливень, из-за которого с горы Тепе-Оба сошел селевой поток.