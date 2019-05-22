​Скандальная украинская журналистка шокировала своим признанием и фото

Украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова, известная своей острой критикой и троллингом российских политиков и сторонников "русского мира", призналась, что недавно поборола рак.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, опубликовав фото.

"Нет, это не монтаж. Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня РАК. За 7 месяцев я его поборола. Публичная и реальная жизнь часто очень контрастные:) Пока общество обговаривало скандальный эфир с Приходько в ноябре, который мы записали заранее, я лежала в реанимации, подключенная к аппаратам, нашпиганная катетерами по всему телу и с дырками в животе", - написала ведущая.

Далее Соколовская рассказала о подробностях своей борьбы с тяжелым недугом и поблагодарила всех, кто ее поддержал. Она также рассказала, что не переставала работать все это время.

"За это время я создала 30 эфиров Рандеву с Яниной Соколовой и КИНО с Яниной Соколовой, 20 выпусков Вечер с Яниной Соколовой, получила 2 серебряные кнопки Youtube, провела 5 конференций, выпустила 2 телевизионные курсы в нашей с Olesia KorzhenevskaScreen School, издала книгу Шевченко на каждый день, сыграла в театре и в кино и спродюсировала фильм об армии WE ARE SOLDIERS, который вот-вот выйдет в прокат в Париже", - поделилась журналистка.

Соколовская также призвала всех неравнодушных поддержать тех, кто нуждается в помощи в борьбе с этой страшной болезнью. Она также рассказала, о создании мультимедийного проекта, который нацелен на помощь больным раком.

Как сообщал "Апостроф", в известной американской теннисистки 26-летней Николь Гиббз диагностировали рак слюнной железы.