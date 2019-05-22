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В магазине Николаева обнаружили мясо с "сорпризом": фото и видео

среда, 22 мая 2019, 04:41
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Фото: Новости-N

В понедельник, 20 мая, в Николаеве в одном из мясных магазинов покупателю продали мясо с червями.

Об этом сообщают Новости- N.

Как оказалось, мужчина купил шашлык из куриной голени "с сюрпризом". Прежде, чем он узнал о наличии в мясе червей, его супруга успела откусить кусочек.

Увидев такой "подарок", покупатель вместе с товарищем вновь пришли в магазин и потребовали объяснений. Продавцы признали, что товар их. Позже с пострадавшими связался директор и, по словам пострадавшего, предложил компенсировать причиненные неудобства… мясом. Мужчина, естественно, от этого предложения отказался.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети шокировала находка в украинском мясе.

Также в одном из супермаркетов Киева мужчина приобрел буханку хлеба с червями.

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