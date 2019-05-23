Петиция за отставку Зеленского за рекордный срок набрала все подписи

22 мая на официальном сайте президента Украины зарегистрировали электронную петицию за отставку нового лидера страны Владимира Зеленского, которая уже набрала нужное количество подписей.

Об этом сообщают на сайте главы государства в разделе "Электронные петиции".

Напомним, автором петиции является Безрук Максим Николаевич. По состоянию на 13:00 23 мая она набрала 16 180 голосов с необходимых для ее рассмотрения 25 тысяч. Но уже к 15:30 собрались нужные 25 тысяч подписей. По состоянию на 16:20 петицию поддержали 28 379 граждан Украины. До конца ее подписания осталось 92 дня.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, Вы не можете не иметь конкретного пути. И первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины", - отмечается в петиции.

Как сообщал "Апостроф", активистка Оксана Иванцив записала видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому по поводу референдума о достижении мирных договоренностей с Россией.