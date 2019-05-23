Разочаровывает избирателей: украинцы активно подписывают петицию за отставку Зеленского

На официальном сайте президента Украины зарегистрировали электронную петицию за отставку нового лидера страны Владимира Зеленского.

Об этом сообщают на сайте главы государства в разделе "Электронные петиции".

Так, автором петиции, которая зарегистрирована 22 мая, является Безрук Максим Николаевич. По состоянию на 13:00 23 мая она набрала 16 180 голосов с необходимых для ее рассмотрения 25 тысяч. До конца подписания петиции осталось 92 дня.

"Глубокоуважаемый Владимир Александрович, голосование за Вас в большинстве своем было голосованием протестным. На самом деле Вы не имеете поддержки 73% избирателей. Ваше лицо совсем не объединяет большинство украинцев, имеющих различные, отчасти диаметрально противоположные взгляды и желания. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, Вы не можете не иметь конкретного пути. И первые Ваши заявления и действия разочаровывают Ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию. Пользуясь отсутствием содержательных обещаний народу, Вы начали приписывать народной воле собственные прихоти. Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем Вашей немедленной отставки с должности Президента Украины", - отмечается в петиции.

Как сообщал "Апостроф", 23 мая в издании "Правительственный курьер" был опубликован указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.