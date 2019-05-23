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Зеленский объяснился за скандальный референдум о мире с Россией

четверг, 23 мая 2019, 17:23
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с общественными активистами заверил их, что референдум по вопросу отношений и возможных мирных договоренностей с Россией не будет иметь никаких законодательных последствий.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

По заверениям президента, референдум будет лишь способом "выяснить мнение общества".

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - сказал Зеленский.

Он отметил, что намерен добиться максимальной открытости при обсуждении важных для страны вопросов и не планирует принимать решения "за закрытыми дверями".

В то же время активисты отметили, что в таком случае целесообразно называть плебисцит не референдумом, а всенародным опросом или "диалогом с обществом". Они также предложили проводить встречи с главой государства на регулярной основе.

Как сообщал "Апостроф", ранее пятый президент Петр Порошенко раскритиковал предложение команды главы государства Владимира Зеленского провести референдум по вопросу взаимодействия с РФ, назвав его "капитуляцией".

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