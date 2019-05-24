Митрополит Епифаний собирает Синод ПЦУ: о чем будут говорить священники

24 мая в Доме митрополита Епифания на территории Национального заповедника "София Киевская" пройдет заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви.

Мероприятие начнется в 10:00. После заседания пройдет брифинг для представителей прессы.

Как рассказал митрополит Епифаний, во время Синода будет рассмотрена ситуация внутри новосозданной церкви, а также планируется дать оценку действиям иерархов и принять решения для укрепления единства церкви.

Это будет второй Синод после создания ПЦУ. Ее повестку задал почетный патриарх Филарет, который выступает против ликвидации Киевского патриархата.

По мнению Филарета, нужно внести изменения в устав ПЦУ, чтобы вместо дарованной Константинополем метрополии стать патриархией.

Детальнее о конфликте Епифания и Филарета читайте в материале "Апострофа": Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос - митрополит Макарий.