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Одна из главных православных церквей мира приняла важное решение по признанию ПЦУ

воскресенье, 19 мая 2019, 19:59
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Сербская православная церковь не стала признавать Православную церковь Украины (ПЦУ) и назвала ее создание "церковным расколом".

Об этом сообщается в релизе, опубликованном на сайте Сербской патриархии.

В частности, в ходе Архиерейского собора, заседания которого проходили с 9 по 18 мая, было решено, что Сербская православная церковь не признает "парацерковную структуру" в Украину, создание которой она все еще считает "церковным расколом".

Решение Вселенского патриархата о предоставлении украинской церкви томоса об автокефалии в СПЦ назвали "неудачной попыткой решить проблему "через колено", в одностороннем порядке, без диалога с УПЦ МП и РПЦ и без всеправославных консультаций".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Украинской Православной церкви Епифаний публично прокомментировал конфликт с почетным патриархом Филаретом.

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