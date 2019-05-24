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Опубликован текст решения Синода ПЦУ

пятница, 24 мая 2019, 14:21
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В сети показали полный текст решения Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся сегодня, 24 мая в Киеве.

Документ в социальной сети опубликовал журналист "Радио Свобода" Евгений Солонына.

В документе говорится, что поместная УПЦ сохраняет внутреннее единство и призывает епископат, духовенство и верующих все вопросы, которые возникают, обсуждать и решать без вражды, противостояний и разделения.

"Синод выразил полную поддержку метрополиту Епифанию", - написано в документе.

Известно, что в ближайшее время состоится брифинг, на котором Епифаний и Филарет детальнее прокомментируют ситуацию.

Детальнее о конфликте Епифания и Филарета читайте в материале "Апострофа": Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос - митрополит Макарий.

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