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​Под Одессой за два дня умерло два младенца: названы причины

пятница, 24 мая 2019, 18:51
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В течение 22-23 мая в городе Килия Одесской области за два дня скончались двое младенцев до одного года.

Об этом сообщает Килийская районная государственная администрация.

"Сегодня провели совещание, изучали негативные тенденции среди коллегиального становления между учреждениями здравоохранения в Килийском районе и Килийского ОТГ. Запланировали проведение совместных совещаний, в том числе медицинских, с целью оперативного контроля и оказания медицинской помощи населению", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за текущий год в районе зафиксировано уже три смерти детей в возрасте до года.

"Диагноз в двух случаях - внезапная смерть младенца, и один случай - врожденная гидроцефалия, атрофия головного мозга Q 04. В одном случае ребенок умер от асфиксии", - добавили в администрации.

Известно, что в одном из двух последних случаев причиной смерти может быть небрежность родителей. Завтра совместно с чиновниками РГА и службой по делам детей Килийского ОТГ проведут совещание, на котором обсудят меры по усилению контроля за выполнением родителями обязанностей по уходу за детьми.

Также планируется проведение ряда дополнительных мер по отношению к родителям из группы риска.

Как сообщал "Апостроф", родители умершего в больнице Кременчуга годовалого ребенка заявили о подаче иска против врачей и оформили заявление в полицию об убийстве.

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