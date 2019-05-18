В Кременчуге разгорелся врачебный скандал из-за смерти младенца: фото и детали трагедии

Родители умершего в больнице Кременчуга годовалого ребенка заявили о подаче иска против врачей и оформили заявление в полицию об убийстве.

Об этом сообщает "Кременчугская газета".

Они отметили, что 27 апреля привезли ребенка в детскую городскую больницу из-за рвоты. У мальчика взяли анализы и установили предварительный диагноз - кишечное расстройство. В связи с праздником – Пасхой, в больнице наблюдала за ребенком только медсестра, а врачей на месте не было. Спустя несколько часов состояние мальчика резко ухудшилось, и родители сами перенесли его в реанимацию.

"Врач к нам выходит из реанимации и спрашивает, как мы могли ребенка довели до такого состояния. Сказал, что у ребенка отек легких и головного мозга ... Первый раз сердце у него остановилось в восемь. Они поставили его на аппарат искусственной вентиляции легких, пытались сердце запустить. После десяти нам сообщили о смерти", - рассказали родители.

Медики в больнице уверяют, что действовали по протоколу. Выводы сотрудники больницы намерены огласить после проведения экспертизы тела.

Родители ребенка заявили, что будут подавать в суд. Правоохранители возбудили дело с предварительной квалификацией "убийство", а прокуратура Полтавской области взяла на контроль расследование по факту смерти мальчика.

"Установлено, что 27 апреля этого года, после того как мальчику 2018 рождения стало плохо дома, его родители отвезли в Кременчугскую городскую детскую больницу. В больнице врач поставил предварительный диагноз "гастроэнтероколит" и направил в инфекционное отделение. Во время лечения ребенку не становилось лучше, а уже 29 апреля мальчик умер. Согласно врачебному свидетельству о смерти, причиной смерти мальчика стала токсическая энцефалопатия", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одесской области во время пожара в автомобиле погибла двухлетняя девочка.