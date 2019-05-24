Последний звонок 2019 в Украине: самые яркие праздничные фото

24 мая во всех школах Украины прозвенел последний звонок, который сигнализировал о том, что украинские школьники отправляются на летние каникулы. В то же время выпускники летом вряд ли смогут отдохнуть, так как их ждут ВНО и поступление в высшие учебные заведения.

Что касается выпускных балов, то в большинстве украинских школ начнутся уже после проведения ВНО, которое началось 21 мая и продлится до 13 июня.

При этом точную дату выпускных будет определять руководство школ на местах. Таким образом, выпускные балы в Украине могут пройти в период с 24 мая по 24 июня. В то же время детские сады подготовили своих выпускников, которые летом будут готовиться к школе.

"Апостроф" собрал подборку самых ярких фотографий с празднования последнего звонка.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в одном из садов в Межгорском районе разгорелся скандал из-за сбор средств на празднование выпускного.