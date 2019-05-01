На Закарпатье разгорелся "полицейский" скандал из-за выпускного в детском саду: фото

В одном из садов в Межгорском районе разгорелся скандал из-за сбор средств на празднование выпускного.

Ситуацию описала в Facebook Марьян Пишта, которая отказалась сдавать такую нецелесообразную сумму.

Женщина сделала возмущенное сообщение в соцсети. В то же время на нее набросились другие родители во главе с работницей местного отделения полиции, которая и занималась сбором средств.

Жительницу Закарпатья возмутил тот факт, что в данном случае Межгорское отделения полиции стало на защиту своего работника, и сделало соответствующий сообщение на странице в социальной сети Facebook.

На странице местной полиции написали, что средства предназначались на "на развивающие игрушки, дополнительное оборудование, улучшение ремонтов игровых и учебных классов, приобретение спортивного инвентаря, улучшение питания, или оформление праздников".

Марьяна Пишта прикрепила к своему посту фото "сметы" сотрудницы полиции, где отмечалось, что средства в частности пойдут на покупку "водки, вина, шампанского", и отнюдь не "спортивного инвентаря".

Как сообщал "Апостроф", в Харьковской области в одной из школ разгорелся скандал из-за избиения шестиклассника.