Церковный конфликт: Филарет и Епифаний сделали громкие заявления после Синода ПЦУ

Члены Синода Православной церкви Украины выразили поддержку митрополиту Епифанию, в то время как против него выступил лишь один человек - патриарх Филарет.

В документе, принятом на Синоде ПЦУ 24 мая, говорится, что Православная церковь Украины сохраняет внутреннее единство. Синод выразил полную поддержку Епифанию.

По словам Епифания, во время заседания Филарет еще раз заявил, что Киевский патриархат существует, хотя другие члены пытались его убедить в другом.

"В определенной степени мы дискутировали, разговаривали, убеждали. Но все увидели, что святейший патриарх Филарет является утвержденным в своем мнении", - сказал Епифаний.

Сам Филарет считает, что Синод "был направлен на уничтожение Киевского патриархата". Он также раскритиковал решение синода, а Епифания заподозрил в том, что тот поддается влиянию пророссийских движений.

"Они влияют на предстоятеля и поэтому принимаются такие негативные решения", - сказал Филарет.

В завершении глава ПЦУ отметил, что патриарх Филарет не поменял своей позиции, несмотря на решение Синода, и дальше будет доказывать существование Киевского патриархата.

Детальнее о конфликте Епифания и Филарета читайте в материале "Апострофа": Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос - митрополит Макарий.