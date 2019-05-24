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В Одессе поймали неадекватного подполковника: опубликованы фото

пятница, 24 мая 2019, 16:29
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24 мая на Думской площади в Одессе задержали неадекватного человека, который приставал к прохожим.

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь заместителя Одесского городского головы Николай Покровский.

"Только на Думской площади группой быстрого реагирования КУ "Мунициальная стража" был задержан мужчина, который приставал к прохожим и вел себя неадекватно. При нем было найдено просроченное удостоверение милиции АР Крым. Предварительно, запаха алкоголя он не имел, но имел другие признаки опьянения", - говорится в сообщении.

Мужчину передано в Приморский ОП.

Как сообщал "Апостроф", в столице неадекватный водитель Mercedes нарушил правила дорожного движения, а затем, угрожая пистолетом, ударил водителя автобуса.

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