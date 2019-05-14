​Опубликовано видео с вооруженным мажором-неадекватом, напавшем на водителя автобуса в Киеве

В столице водитель Mercedes нарушил правила дорожного движения, а после, угрожая пистолетом ударил водителя автобуса.

Соответствующее видео публикует DTP KIEV INFO.

"У на чёрном мерсе, угрожая стволом, разбил окно маршрутки и ударил пожилого водителя. Ху*ло (на мерине) нарушало ПДД и решило потешить своё ЧСВ. Полиция, ау?", - говорится в сообщении.

Под видео появились разгневанные комментарии пользователей сети.

"Найти и спалить мерседес!!!!", "Был бы у нас народ сплоченный, вышли бы с маршрутки наваляли бы этому стрелку и машину на крышу перевернули, был бы хороший урок", "Сколько же вокруг людей с нездоровой психикой, страшно", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре в маршрутном такси во время движения произошла поножовщина, двое человек ранены.