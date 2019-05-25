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Украинцы смогут увидеть 60 спутников Илона Маска: названы точные дата и время

суббота, 25 мая 2019, 22:37
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В ночь с субботы на воскресенье, 26 мая, над Украиной пролетят 60 спутников Илона Маска компании SpaceX, которые запустили в космос для глобального интернет-проекта 23 мая.

Об этом сообщает наблюдательная астрономия Astro Alert.

Эти спутники можно будет увидеть и над Украиной. Но чтобы их увидеть, необходимо выйти на улицу заранее. Ярче всего спутники будут выглядеть, если наблюдать за ними в затемненной местности.

Киев - 23:45, 01:23, 04:15;

Харьков - 23:40, 01:17, 02:54, 04:31;

Львов - 23:38, 01:15, 02:52, 04:29.

Напомним, компания SpaceX 23 мая запустила на орбиту Земли 60 спутников. Каждый из них будет лететь вокруг планеты на расстоянии 550 км от поверхности. Эти спутники смогут обеспечить интернет-связь на территории всего земного шара с помощью солнечной энергии.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось впечатляющее видео космического "поезда" из спутников, снятое с Земли.

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