Появилось впечатляющее видео космического "поезда" из спутников, снятое с Земли

Житель Нидерландов заснял на видео перемещение в космосе 60 спутников американской компании SpaceX Илона Маска.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube.

"Это первый спутниковый поезд в истории", — пишут пользователи в комментариях.

Спутники были выведены на орбиту 24 мая ракетой-носителем Falcon 9 в рамках миссии Starlink.

Starlink - это система глобального спутникового интернета, которая будет покрывать сигналом почти всю поверхность Земли. Предполагается, что в ближайшие годы компания расширит орбитальную группировку Starlink до почти 12 тысяч спутников на низкой околоземной орбите, которые будут обеспечивать высокоскоростной доступ в интернет по всему миру. В будущем SpaceX собирается запустить в космос 11 943 спутника.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно об успешном запуске в космос телекоммуникационного спутника Aradsat-6A для Саудовской Аравии ракетой Falcon Heavy от частной компании Space X.