Похож на гуманоида: сети повеселило фото памятника святому Николаю в России

В Санкт-Петербурге установили памятник Николаю Чудотворцу - одному из наиболее почитаемых у православных верующих святому.

На странице "недруги за бугром" в Twitter обратили внимание, что святой больше похож на монгольского хана и полководца Батыя.

"Батыю и поставили. Они в подписи к памятнику ошиблись", "Возможно, это какой-то древний мокшанский бог", "Вот щас должны верующие оскорбиться", "На гуманоида Алешеньку он похож а не на Батыя", "На идол Перуна похож", "А шо это у него в руках?? Меч и пасочка?...то есть посыл такой: какой-то монголоид с мечом в руках насаждает пасочки", "Он похож на пришельца", "Это Морган Фриман", "Ему бы в правую руку серп и молот, чтобы все скрепы разом присутствовали", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в соцсетях ранее высмеяли памятник бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину, который внезапно скончался в Нью-Йорке.