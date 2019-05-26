RU   UA   EN  

воскресенье, 26 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.10
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 мая

01:28
Похож на гуманоида: сети повеселило фото памятника святому Николаю в России
00:31
Недалеко от Земли пролетит астероид с собственной луной: когда и как его увидеть
00:06
Массовое пленение бойцов ВСУ на Донбассе: появились имена и фото
00:02
Барселона сенсационно проиграла в финале Кубка Испании

25 мая

23:59
В Киеве спасли женщину, прыгнувшую с моста: фото
23:38
В Таиланде произошло страшное ЧП на судне с более сотни пострадавших: фото и подробности
23:36
Отметить "новоселье" не удалось: появилось видео побега "спецназа" боевиков на Донбассе
23:23
В России автомобиль влетел в остановку с людьми, есть жертвы: видео момента аварии
23:02
На Закарпатье трое преступников напали на пограничника: опубликованы фото
22:56
Канада - Чехия 5-1: видео обзор матча ЧМ по хоккею
22:46
Канада уверенно обыграла чехов и вышла в финал ЧМ по хоккею
22:37
Украинцы смогут увидеть 60 спутников Илона Маска: названы точные дата и время
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Похож на гуманоида: сети повеселило фото памятника святому Николаю в России

воскресенье, 26 мая 2019, 01:28
переглянути новину українською

В Санкт-Петербурге установили памятник Николаю Чудотворцу - одному из наиболее почитаемых у православных верующих святому.

На странице "недруги за бугром" в Twitter обратили внимание, что святой больше похож на монгольского хана и полководца Батыя.

"Батыю и поставили. Они в подписи к памятнику ошиблись", "Возможно, это какой-то древний мокшанский бог", "Вот щас должны верующие оскорбиться", "На гуманоида Алешеньку он похож а не на Батыя", "На идол Перуна похож", "А шо это у него в руках?? Меч и пасочка?...то есть посыл такой: какой-то монголоид с мечом в руках насаждает пасочки", "Он похож на пришельца", "Это Морган Фриман", "Ему бы в правую руку серп и молот, чтобы все скрепы разом присутствовали", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в соцсетях ранее высмеяли памятник бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину, который внезапно скончался в Нью-Йорке.

Фотовзгляд

Все галереи
На выставке электротранспорта в Киеве представили автомобиль Тесла Родстер: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жара с грозами: синоптики рассказали о погоде в последние выходные весны

Опасен для России: что говорят военные о новом начальнике Генштаба Украины

Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос - митрополит Макарий

Одесский "Французский бульвар-Элит": как прокуроры Одесской области игнорируют закон и мораль

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: