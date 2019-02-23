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Соцсети насмешил памятник одиозному путинскому дипломату: фото и видео

суббота, 23 февраля 2019, 02:38

В России открыли памятник бывшему постоянному представителю России при ООН Виталия Чуркина, который внезапно скончался в Нью-Йорке.

Об этом передают росСМИ.

Сообщается, что памятник создал сербский скульптор, друг Виталия Чуркина. Напомним, Чуркин скончался на своем рабочем месте в Нью-Йорке 20 февраля 2017 года. Он всего день не дожил до своего 65-летия.

В сети тут же стали обсуждать архитектурное сооружение.

"Какие "дипломаты", такие и памятники. Под Владимиром, в деревне Маринкино, открыли памятник военному преступнику Виталию Чуркину, оправдывавшему в ООН преступления РФ в Украине и Сирии и назвавшему убитых российскими бомбами сирийских детей "присыпанными пеплом", - прокомментировал событие Alex Vitauskas в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали неожиданное фото с места захоронения Чуркина, которое выглядит довольно уныло.

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