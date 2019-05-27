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Лето приближается: синоптик порадовала Украину прогнозом погоды

понедельник, 27 мая 2019, 12:25
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Во вторник, 28 мая, в Украине придет настоящее лето – будет солнечно и даже жарко. Исключением, правда, станет западный регион.

Об этом сообщила в Facebookсиноптик Наталка Диденко.

"Завтра, 28 мая, в большинстве областей Украины будет солнечно и даже жарко. В течение дня ожидается +25 +30 градусов. В западных областях во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами, днем предполагается +23 +27 градусов", - сказала она.

В тоже время, синоптик отметила важный нюанс - южный ветер будет порывистый, к сильному (кроме восточной части). Что касается Киева, то здесь погода явно порадует.

"В Киеве 28-го мая будет сухо солнечно и жарко, днем нагреет до + 26 + 29 градусов. Но также сильный южный ветер", - добавила Диденко.

А вот к концу недели погода измениться в худшую сторону – дождей станет больше.

Как сообщал "Апостроф", ранее появился прогноз погоды в Украине на следующие три года.

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