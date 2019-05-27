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Ученые назвали обязательный витамин для похудения

понедельник, 27 мая 2019, 02:28
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Ученые из Национальной службы здравоохранения Великобритании выяснили, что при нехватке в организме одного из витаминов человек не сможет похудеть.

Несмотря на все усилия, вес будет стоять на месте или прибавляться.

По данным ученых, дефицит в организме витамина С может провоцировать появление лишнего веса, плохое настроение, хроническую усталость. Кроме того, с отсутствием витамина у человека начинает снижаться иммунитет.

Заметить нехватку витамина можно по долго незаживающим ранам и ссадинам.

В большинстве случаев дефицит витамина С может проявляться при неправильном питании, курении и злоупотреблении алкоголем.

При этом ученые предупредили, что бесконтрольно употреблять витамин С нельзя.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из самых популярных способов укрепления иммунитета и защиты от вирусов – продукты питания с высоким содержанием витамина С.

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