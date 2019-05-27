​В Одессе заключенные устроили бунт и пожар в колонии: есть беглецы

27 мая в Южной исправительной колонии общего режима № 51, расположенной в Одессе на Люстдорфской дороге, вспыхнули беспорядки.

Об этом сообщает "Думская".

Отмечено, что здание пенитенциарного учреждения в настоящее время горит.

Есть информация о гибели одного или нескольких заключенных и взятии заложников.

По словам очевидцев, из колонии случился массовый побег. По неподтвержденной информации, в частном секторе скрылись не менее 15 заключенных. Возле самого учреждения много машин скорых и полиции, а также спецназа.

Позже часть беглецов удалось задержать, их на автозаках увезли из колонии.

По информации СМИ, задержаны шесть беглецов. По неофициальной информации, заключенные устроили бунт из-за плохих условий содержания. Порядка ста человек забаррикадировались внутри.

К колонии стянули дополнительные силы полиции и Национальной гвардии.

Как сообщал "Апостроф", 28 апреля в Черкасской исправительной колонии №62 группа осужденных из 30 человек напали и нанесли работникам учреждения телесные повреждения различной степени тяжести, в результате один из пострадавших работников учреждения госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.