Душа воина: опубликовано мощное видео об украинском спецназе

В сети показали ролик об украинском спецназе, который впечатлил пользователей.

Видео разместили на странице "Командование Сил специальных операций ВС Украины" в Facebook.

Название для ролика дали "Душа воина ССО". В нем показана трудная работа воинов спецназа. Все действо сопровождается украинской песней.

В сети пользователи с восторгом отреагировали на ролик и прокомментировали его.

Как ранее сообщал "Апостроф", ролик, рассказывающий о Сухопутных войсках Украины, занял второе место в рейтинге лучших военных видео мира. Украинское видео рассказывает историю пехотинца через образ обычной саперной лопаты.

Также напомним, видеоролик о службе в Вооруженных силах Украины вошел в рейтинг лучших в мире, заняв второе место. Он создан, специально, чтобы привлечь людей, которые готовы посвятить жизнь службе в вооруженных силах и защищать свою страну.