​Месть за побратима: опубликовано видео мощного удара ВСУ по позициям боевиков

В сети появилось яркое видео удара бойцов ВСУ по позициям боевиков в оккупированной Горловке, откуда ранее пришелся удар, ранивший одного из украинских военнослужащих.

Соответствующее видео опубликовал волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"Окраина оккупированной Горловки.Пехота 1-го батальона 53-й бригады была вынуждена точно насыпать в ответ. Было за что. При обстреле вот именно с того самого места, которое горит, получил ранения наш боец из разведывательной роты. Чтобы подавить огонь противника, пехоте пришлось в ответ отработать сначала с КПВТ, а после точно с СП", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Луганской области украинские воины-защитники ликвидировали 12 боевиков так называемой ЛНР.