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"Пропажа" секретных данных: в сети обсуждают ответ Турчинова и экс-спикера Порошенко секретарю СНБО

вторник, 28 мая 2019, 22:47
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Бывший секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал видеозаявление своего преемника Александра Данилюка о том, что из ситуационной комнаты пропали серверы с секретной информацией.

Об этом он написал в Facebook, отметив, что Данилюк на записанном видео показал помещения Администрации президента.

"Александр Данилюк на своей странице в Фейсбуке показал отсутствие компьютерной техники в помещениях, подробно объяснив зрителям, где происходит эта съемка. А в связи с его назначением Секретарем СНБО Украины у наших граждан может возникнуть подозрение, что эти проблемы касаются аппарата СНБО. Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая).

Главный ситуационный центр СНБО, который находится на улице Болбочана, и оборудование помещений работников СНБО находятся под надежной охраной и работают в штатном режиме. Когда Александр Данилюк попадет на свое рабочее место в Аппарате СНБО, он сможет в этом убедиться", - пояснил Турчинов.

Также заявление по поводу серверов сделал бывший пресс-сектретарь Петра Порошенко.

"Данилюк просто дурак и все, без каких-либо подтекстов. Не понимаю, как Гройсман терпел его в качестве министра, сколько не видел его выступлений, слабый уровень", "ггг, Саша заблудился, покажите ему, где находится СНБО", "Господин Александр, зачем вы назвали улицу, где находится главный ситуационный центр СНБО? Лучше бы они и дальше не знали", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в 2015 году неизвестные взломали страницу СНБО в соцсети Twitter.

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