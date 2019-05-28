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Соцсети встревожило заявление нового секретаря СНБО о пропаже секретных данных: видео

вторник, 28 мая 2019, 21:18
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Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк обнаружил пропажу серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО.

Об этом он заявил на видео, опубликованном на странице в Facebook.

В частности, Данилюк отметил, что пропали все мониторы и серверы.

"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил он.

Известно, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО.

Отметим, что Администрация президента Украины сделала перепост видео Данилюка.

В сети тут же стали комментировать инцидент с пропажей важных данных.

Как сообщал "Апостроф", ранее Данилюк высказал мнение о возвращении украинского гражданства Саакашвили.

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