Соцсети встревожило заявление нового секретаря СНБО о пропаже секретных данных: видео

Новоназначенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк обнаружил пропажу серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты СНБО.

Об этом он заявил на видео, опубликованном на странице в Facebook.

В частности, Данилюк отметил, что пропали все мониторы и серверы.

"Мониторов нет, серверов нет. Вряд ли это выглядит как цивилизованная передача власти", - отметил он.

Известно, что на серверах была секретная информация о решениях, принимаемых в ситуационной комнате СНБО.

Отметим, что Администрация президента Украины сделала перепост видео Данилюка.

В сети тут же стали комментировать инцидент с пропажей важных данных.

Как сообщал "Апостроф", ранее Данилюк высказал мнение о возвращении украинского гражданства Саакашвили.