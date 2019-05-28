​Пьянка в центре Киева переросла в кровавую драку: фото и видео

В ночь на 28 мая на Майдане Независимости в центре столицы произошла драка с поножовщиной, в ходе которой был ранен ножом 18-летний парень.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, двое молодых парней распивали алкогольные напитки на парапетах, возле Стелы Независимости. По словам друга пострадавшего, в какой-то момент мимо них проходили трое парней. Сначала две компании начали разговаривать между собой, после чего одни предложили вторым выпить.

Приятное общение длилось не долго и началась потасовка и драка. В ходе конфликта один из троих нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Также пострадал и товарищ пострадавшего, но он получил не значительные травмы.

После разборок компания из троих парней скрылась в неизвестном направлении. На Майдан вызвали полицию и медиков. Врачи осмотрели пострадавших и госпитализировали одного парня с ножевыми ранениями лица.

Место, где была драка было залито кровью, а в одной из луж лежал раскладной нож. Предположительно, им и были нанесены ранения пострадавшему. Все обстоятельства будут выяснять правоохранители.

Как сообщал "Апостроф", в Оболонском районе Киева надекватний мужчина во время конфликта ранил своего оппонента ножом в грудь.