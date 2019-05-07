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В Киеве неадекват с ножом устроил кровавое ЧП: фото

вторник, 07 мая 2019, 17:26
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В Оболонском районе Киева надекватний мужчина во время конфликта ранил своего оппонента ножом в грудь.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

Так, в дежурную часть Оболонского управления полиции поступило сообщение, что на улице Вышгородской драка.

Как оказалось, между двумя мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников получил ножевое ранение в грудь. Его госпитализировали в медицинское учреждение.

Нападавшим оказался 33-летний ранее судимый мужчина. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту следственный Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", в Днепре в маршрутном такси во время движения произошла поножовщина, двое человек ранены.

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