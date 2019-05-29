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Епифаний принял скандальное решение по УПЦ (КП)

среда, 29 мая 2019, 21:36
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Глава Православной церкви Украины Епифаний издал указ, согласно которому признаются недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Соответствующий указ опубликован на сайте ПЦУ.

Так, в документе Епифаний напоминает, что 5 февраля Священный синод ПЦУ решил, что почетный патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева.

При этом, по данным указа, управляющий епархией так и не подал документы на регистрацию в составе ПЦУ.

Епифаний обратил внимание на то, что "от имени руководства религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность" обнародуются "недействительные документы, которые вносят смуту в среду клира г. Киева".

Как сообщал "Апостроф", Филарет и Епифаний сделали громкие заявления после Синода ПЦУ.

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