Епифаний принял скандальное решение по УПЦ (КП)

Глава Православной церкви Украины Епифаний издал указ, согласно которому признаются недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.

Соответствующий указ опубликован на сайте ПЦУ.

Так, в документе Епифаний напоминает, что 5 февраля Священный синод ПЦУ решил, что почетный патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей г. Киева.

При этом, по данным указа, управляющий епархией так и не подал документы на регистрацию в составе ПЦУ.

Епифаний обратил внимание на то, что "от имени руководства религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность" обнародуются "недействительные документы, которые вносят смуту в среду клира г. Киева".

Как сообщал "Апостроф", Филарет и Епифаний сделали громкие заявления после Синода ПЦУ.