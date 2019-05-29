Приплыли с "миром": сети впечатлило видео ЧП с российским кораблем в Германии

В немецком городе Бремерхафен российский парусник умудрился разбить микроавтобус, который стоял припаркованный на набережной.

Как сообщает местная пресса, в результате инцидента никто не пострадал.

Тем временем в сети уже опубликовали видео с места событий.

Известно, что в аварию попал питерский фрегат под названием "Мир". Немецкие СМИ пишут, что судно неумело маневрировало возле берега, после чего снесло припаркованный за забором Mercedes.

"И только автомобилем все не ограничилось: судно задело и палатки, установленные рядом", – говорится в сообщении.

Правоохранители начали расследовать причины аварии. Пока официальной реакции от полицейских не было.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Путина официально отреагировали на решение трибунала ООН по украинским морякам.