​У Путина официально отреагировали на решение трибунала ООН по украинским морякам

Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судьбу военнопленных украинских моряков должен решить российский суд, а не Международный трибунал ООН.

Об этом сообщает издание "Ведомости".

Позиция Кремля в вопросе о возможности освобождения захваченных российскими силовиками украинских военных моряков остается прежней, несмотря на постановление Международного трибунала ООН по морскому праву.

Песков подчеркнул, что необходимо дождаться завершения следствия по делу о незаконном пересечении моряками границы и решения суда.

Напомним, 25 ноября 2018 года РФ обстреляла и захватила в Черном море катера украинских Военно-морских сил "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые возвращались в Одессу после попытки пройти через Керченский пролив в Азовское море.

25 мая трибунал в Гамбурге обязал Россию немедленно освободить три задержанных украинских корабля, а также 24 задержанных моряка и позволить им вернуться в Украину. Решение было принято 19 голосами, против выступил только судья от РФ Роман Колодкин.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась реакция соцсетей на решение Международного трибунала по морской агрессии Кремля.