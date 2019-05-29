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Резиденции беглого Януковича нашли управляющего: скандальные подробности
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Резиденции беглого Януковича нашли управляющего: скандальные подробности

среда, 29 мая 2019, 17:10
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В результате полугодичного проведения конкурса для арестованной резиденции экс-президента Виктора Януковича "Межигорье" выбрали управляющего.

Соответствующее решение принял тендерный комитет Агентства по розыску и менеджмента активов, сообщает "Украинская правда".

Победителем конкурса стала малоизвестная ООО "Скомпани". Конкурентами этой компании на конкурсе были общественная организация "Национальный парк Украины "Межигорье" – активисты, которые управляют резиденцией с момента побега Януковича, и частный предприниматель "Гаянський Геннадий Григорьевич", который в Facebook называет себя журналистом.

"Скомпани" была создана в 2015 году с уставным капиталом в миллион гривен. Фирма зарегистрирована в столичном доме, в квартире одного из собственников, вид деятельности – "управление финансовыми рынками".

Директор фирмы – 32-летний Алексей Вороненко. Он был помощником внефракционного нардепа Евгения Мураева, экс-члена партии "Оппозиционный блок". Сейчас имя Вороненко уже не значится среди помощников народного избранника, однако эта информация сохранилась в кэше страницы – до конца 2017 года мужчина был среди тех, кто помогал Мураеву на платной основе.

В то же время, с декабря 2018 года Вороненко периодически публикует в Facebook посты с негативной оценкой Мураева. Он называет депутата "балаболом", "предателем" и "агентом СБУ", пишет, что избранник "кинул свои сторонников".

В 2014 году Вороненко баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец.

Владельцы "Скомпани" – Сергей Коренев и Константин Заграничный.

Денис Тарахкотелик, лидер активистов, которые управляют "Межигорьем" с 2014 года, сказал журналистам, что не исключает обжалования результатов конкурса, но "нужно услышать, согласно ли общество".

Как сообщает журналистка-расследователь Наталья Седлецкая, фирма-победитель не имеет соответствующего опыта управления.

"Из похожих проектов компании ее представители назвали управление помещениями Укрпочты. Вовлеченная консультантка сообщила, что работала маркетологом в ресторанах", – отметила журналистка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", управление специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины готовило подозрение третьему президенту Украины Виктору Ющенко в связи с незаконной передачей земли Межигорья Виктору Януковичу.

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