С ароматом шаурмы: появилась забавная карикатура на Саакашвили и Зеленского

Известный российский художник Сергей Елкин рассмешил забавной карикатурой на президента Украины Владимира Зеленского и бывшего губернатора Михаила Саакашвили.

Ее он опубликовал в Facebook.

"В то время пока Саакашвили еще не приземлился в Киеве, но карикатурист уже знал, что произойдет сегодня в ближайшем поле к аэропорту Борисполь (ну, или к аэропорту Жуляны - смотря, куда сядет его самолет)", - говорится в подписи к карикатуре.

"Еще пиджак надо за петельку держать, закинув за спину. И колосок жевать", "А беленькие облачка сверху символизируют аромат шаурмы возле метро...", "Без туалетов за спиной образ недостаточно достоверен", - комментируют карикатуру в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась яркая карикатура на Зеленского и Коломойского.