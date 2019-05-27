Не трусь! Появилась яркая карикатура на Зеленского и Коломойского

В сети показали яркую карикатуру на президента Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского, который выступил за объявление дефолта Украины.
Карикатуру автор Сергей Елкин разместил в своем Telegram-канале Elkin Cartoons.
Так, на картинке изображены Зеленский и Коломойский. Олигарх якобы говорит главе страны: "Не трусь! Объявляем дефолт!".
Напомним, ранее Игорь Коломойский рассказал в интервью, что власти Украины должны повести себя с нашими кредиторами как Греция. При этом, олигарх не видит в дефолте ничего страшного.
Как сообщал "Апостроф", украинцы удивили новыми мемами с украинскими политиками по мотивам "Игры престолов".
Также в сети показали яркую карикатуру на четырех президентов Украины – Петра Порошенко, Виктора Ющенко, Леонида Кучму и Леонида Кравчука.