Не трусь! Появилась яркая карикатура на Зеленского и Коломойского

В сети показали яркую карикатуру на президента Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского, который выступил за объявление дефолта Украины.

Карикатуру автор Сергей Елкин разместил в своем Telegram-канале Elkin Cartoons.

Так, на картинке изображены Зеленский и Коломойский. Олигарх якобы говорит главе страны: "Не трусь! Объявляем дефолт!".

Напомним, ранее Игорь Коломойский рассказал в интервью, что власти Украины должны повести себя с нашими кредиторами как Греция. При этом, олигарх не видит в дефолте ничего страшного.

Как сообщал "Апостроф", украинцы удивили новыми мемами с украинскими политиками по мотивам "Игры престолов".

Также в сети показали яркую карикатуру на четырех президентов Украины – Петра Порошенко, Виктора Ющенко, Леонида Кучму и Леонида Кравчука.