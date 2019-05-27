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Не трусь! Появилась яркая карикатура на Зеленского и Коломойского

понедельник, 27 мая 2019, 17:01
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В сети показали яркую карикатуру на президента Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского, который выступил за объявление дефолта Украины.

Карикатуру автор Сергей Елкин разместил в своем Telegram-канале Elkin Cartoons.

Так, на картинке изображены Зеленский и Коломойский. Олигарх якобы говорит главе страны: "Не трусь! Объявляем дефолт!".

Напомним, ранее Игорь Коломойский рассказал в интервью, что власти Украины должны повести себя с нашими кредиторами как Греция. При этом, олигарх не видит в дефолте ничего страшного.

Как сообщал "Апостроф", украинцы удивили новыми мемами с украинскими политиками по мотивам "Игры престолов".

Также в сети показали яркую карикатуру на четырех президентов Украины – Петра Порошенко, Виктора Ющенко, Леонида Кучму и Леонида Кравчука.

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