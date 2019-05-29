Украинцев возмутило появление скандального нардепа пьяным в прямом эфире: опубликованы видео

Народный депутат Украины Игорь Мосийчук позволил себе прийти на прямой эфир телеканала ZIK в нетрезвом состоянии.

Поступок политика активно обсуждают в социальных сетях.

Интересно, что некоторые из зрителей решили позвонить в студию, чтобы об этом сказать и пристыдить депутата.

"Вам нужно принести бокал пива, чтобы вы успокоились", - сказал один из позвонивших в студию мужчин.

На опубликованных в сети роликах видно, что бывший представитель фракции "Радикальной партии" действительно с трудом связывает несколько слов, что его ни капли не смущает.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 24 мая лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил о выходе народного депутата Игоря Мосийчука из его партии.