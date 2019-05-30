Какая погода будет в первые дни лета: синоптики дали прогноз

В Украине лето начнется с дождей и гроз.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"1-2 июня переменная облачность. В большинстве центральных, северных областей, на Прикарпатье, Одесской и Николаевской местами кратковременный дождь, гроза, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в южной части , восточных, Днепропетровской областях ночью 15-20°, днем 28-33°, в западных областях ночью 9-14°, днем 20-25°, на остальной территории ночью 13-18°, днем 23-28°, - говорится в сообщении.

Также дождь пройдет 3 и 4 июня. Так, 3 июня в западных, южных и восточных областях, 4 июня на Херсонщине, в Крыму и на Правобережье страны местами кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 12-18°, на юге местами до 22°, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 23-29°, на остальной территории 27-33°.

Как сообщал "Апостроф", ранее климатологи дали печальный прогноз на лето 2019 года.