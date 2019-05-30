По Украине пронеслась сильная буря с градом: опубликованы фото и видео

На Закарпатье прошла буря с градом, из-за чего в селах под Тячевом уничтожило огороды и побило крыши.

Об этом сообщает zak-insider, публикуя фото и видео.

На видео можно видеть довольно сильный дождь с бурей и градом, который сметает все на своем пути. На данный момент специалисты в составе специальных комиссий оценивают убытки, нанесенные стихией.

Как сообщал "Апостроф", ранее из-за непогоды было ограничено движение фур в шести областях Украины.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.