RU  UA  EN

четверг, 30 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 мая

09:40
Ливни и антициклон: синоптик дала актуальный прогноз по Украине
09:40
По Украине пронеслась сильная буря с градом: опубликованы фото и видео
09:35
В США умер актер из "Крестного отца"
09:32
​НБУ резко опустил гривну: актуальный курс валют
09:23
Человек-гибрид: появилась мощная фотожаба на Зеленского и Коломойского
09:10
Полет на Марс: NASA сделало заманчивое предложение для всех землян
08:43
Люди второго сорта: сети возмутило заявление российского экс-главаря ДНР о жителях Донбасса
08:14
В Европе произошло смертельное ЧП с пассажирским судном: опубликовано видео
07:44
Будьте осторожны: в сети показали фото вора, "работающего" в маршрутках Киева
07:15
На Волыни разбился вертолет ВСУ: первые данные о погибших
07:00
Вознесение Господне: что можно и нельзя делать, правила и традиции
07:00
Арсенал - Челси: видеообзор матча
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

По Украине пронеслась сильная буря с градом: опубликованы фото и видео

четверг, 30 мая 2019, 09:40
переглянути новину українською

На Закарпатье прошла буря с градом, из-за чего в селах под Тячевом уничтожило огороды и побило крыши.

Об этом сообщает zak-insider, публикуя фото и видео.

На видео можно видеть довольно сильный дождь с бурей и градом, который сметает все на своем пути. На данный момент специалисты в составе специальных комиссий оценивают убытки, нанесенные стихией.

Как сообщал "Апостроф", ранее из-за непогоды было ограничено движение фур в шести областях Украины.

Также появился прогноз погоды в Украине на следующие три года. По словам синоптика, осень в этом году будет сначала сухой, затем сырой и холодной. Зима начнется рано с плюсовой температурой, а закончится крепкими морозами.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Почему в Украине процветает бизнес по угону автомобилей

Жара до +32 и грозы: какой будет погода в последнюю неделю весны

​Минометы на детской площадке, тротиловый билет и чужая коммуналка: чем пугают население в ДНР

Подростковый бунт нации или как перерасти ненависть

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: