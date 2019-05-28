​На Украину идет шторм с грозой и градом: каким областям грозит опасность

28 мая на украинцев ждет ухудшение погодных условий: в некоторых областях объявлено штормовое предупреждение, возможен град и грозы.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"28 мая в западных областях грозы, местами град, на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди, на Правобережье порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", во вторник, 28 мая, на западной территории Украины и в Киеве ожидаются грозы и сильный ветер: объявлено штормовое предупреждение.

Также о порывы ветра синоптики предупреждают в некоторых южных областях: Одесской, Николаевской и Херсонской.

Напомним, ранее сообщалось, что в последний день весны, 31 мая, в Украине будет по-летнему жарко.