Вознесение Господне: что можно и нельзя делать, правила и традиции

30 мая западные христиане отмечают Вознесение Господне. Для верующих это очень важный религиозный праздник, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в день Вознесения.

Вознесение завершает спасение Христа после смерти и возрождения. Праздник Вознесения Господнего отмечается в память о вознесении Иисуса на небеса. Дата празднования меняется каждый год, так как приходится на сороковой день после Пасхи. В 2019 году у западных христиан день выпадает на 30 мая.

Что можно и нужно делать в этот день

На Вознесение принято поминать умерших родителей;

Нужно молиться и просить здоровья для близких;

Стоит пойти в храм на богослужение;

Важно провести день в кругу близких людей, семьи.

Чего нельзя делать

Запрещается мусорить и плевать на улице;

Нельзя работать в огороде;

Стоит воздержаться от уборки дома и другой домашней работы;

Нельзя говорить "Христос Воскрес", так как именно в этот день из церквей выносят Плащаницу;

Также не рекомендуется в это время думать о плохом.

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