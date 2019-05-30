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Вознесение Господне: что можно и нельзя делать, правила и традиции

четверг, 30 мая 2019, 07:00
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Фото: pixabay.com

30 мая западные христиане отмечают Вознесение Господне. Для верующих это очень важный религиозный праздник, поэтому в это время действует множество правил и запретов. Чтобы нашим читателям было проще в них разобраться, "Апостроф.Лайм" детально описал, что можно и что нельзя делать в день Вознесения.

Вознесение завершает спасение Христа после смерти и возрождения. Праздник Вознесения Господнего отмечается в память о вознесении Иисуса на небеса. Дата празднования меняется каждый год, так как приходится на сороковой день после Пасхи. В 2019 году у западных христиан день выпадает на 30 мая.

Что можно и нужно делать в этот день

  • На Вознесение принято поминать умерших родителей;
  • Нужно молиться и просить здоровья для близких;
  • Стоит пойти в храм на богослужение;
  • Важно провести день в кругу близких людей, семьи.

Чего нельзя делать

  • Запрещается мусорить и плевать на улице;
  • Нельзя работать в огороде;
  • Стоит воздержаться от уборки дома и другой домашней работы;
  • Нельзя говорить "Христос Воскрес", так как именно в этот день из церквей выносят Плащаницу;
  • Также не рекомендуется в это время думать о плохом.

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