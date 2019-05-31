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Жили десятки миллионов лет назад: опубликованы фото уникальной находки с сотнями рыб

пятница, 31 мая 2019, 05:36
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В одном из японских музеев заметили известняковую сланцевую плиту, в которой зафиксированы в движении сотни рыбок.

Как сообщают специалисты, плиту привезли сюда с раскопок из Северной Америки.

Формация сохранила свидетельства эпохи эоцена, которая продолжалась между 56 и 34 миллионами лет назад. Ученые рассказывают, что уже тогда рыбы демонстрировали развитое социальное поведение.

Зафиксированное в камне движение рыбок было согласованным. Авторы исследований отмечают, что уже тогда они давно и уверенно взаимодействовали друг с другом в стаях.

Авторы насчитали в общей сложности 259 мелких рыб вымершего вида Erismatopterus levatus.

Ранее "Апостроф" сообщал, что группа ученых под руководством Корентина Лорона из Университета Льежа по изучению эволюции и астробиологии обнаружила на севере Канады древний гриб возрастом около миллиарда лет.

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